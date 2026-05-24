Атака на Дніпропетровщину: четверо поранених, пошкоджено десятки будинків

У Васильківській громаді на Дніпропетровщині 24 травня внаслідок російської атаки поранення дістали четверо людей

Про це повідомила Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews .

За попередніми даними, постраждали троє чоловіків та одна жінка. Двох людей госпіталізували.

Стан 64-річного чоловіка медики оцінюють як важкий.

Через ворожий удар пошкоджені три багатоповерхові будинки, 13 приватних осель, а також приміщення селищної ради.

Нагадаємо, що вранці, 24 травня, місто Богодухів на Харківщині зазнало ворожого удару із застосуванням безпілотників. Унаслідок терористичної атаки постраждало 13 людей, серед яких дев'ятеро чоловіків та четверо жінок, зокрема, поранення отримав і працівник поліції.