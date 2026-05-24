Атака на Дніпропетровщину: четверо поранених, пошкоджено десятки будинків
У Васильківській громаді на Дніпропетровщині 24 травня внаслідок російської атаки поранення дістали четверо людей
Про це повідомила Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.
За попередніми даними, постраждали троє чоловіків та одна жінка. Двох людей госпіталізували.
Стан 64-річного чоловіка медики оцінюють як важкий.
Через ворожий удар пошкоджені три багатоповерхові будинки, 13 приватних осель, а також приміщення селищної ради.
Нагадаємо, що вранці, 24 травня, місто Богодухів на Харківщині зазнало ворожого удару із застосуванням безпілотників. Унаслідок терористичної атаки постраждало 13 людей, серед яких дев'ятеро чоловіків та четверо жінок, зокрема, поранення отримав і працівник поліції.
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
Внаслідок атаки на Київ пошкодження зазнала будівля Кабміну
24 травня 2026, 18:58Російська атака на Київ: пошкоджено будівлю Київської опери
24 травня 2026, 18:13На Рівненщині внаслідок падіння мотоцикла постраждали діти
24 травня 2026, 17:54У Львові з'явилася площа Андрія Парубія: локація та деталі
24 травня 2026, 17:22Метро "Хрещатик" відновило роботу: які обмеження діють у Києві після обстрілу
24 травня 2026, 16:51Танці на Алеї Слави під російську музику: на Обухівщині поліція перевіряє дії двох підліток
24 травня 2026, 16:11Теракт в Одесі: СБУ відкрила справу за фактом вибуху автомобіля
24 травня 2026, 15:45Атака на Київ: росіяни пошкодили будівлю МЗС та стадіон "Динамо"
24 травня 2026, 15:09Атака на Київ: кількість поранених зросла до 69, рятувальники шукають людей під завалами
24 травня 2026, 14:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі блоги »