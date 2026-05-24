Атаки БПЛА на Чернігівщині: шестеро поранених, серед них троє поліцейських

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews .

"Російські удари по Чернігівщині протягом минулої доби не припинялися. Шестеро людей постраждали в Новгороді-Сіверському. Через удар "ланцетом" по звичайному магазину травмовані троє місцевих жителів. Троє поліцейських постраждали унаслідок удару "Молнії" по їхній автівці", - йдеться у повідомленні.

Загалом ворог завдав 46 ударів. За даними Чауса, у Семенівській громаді російська "Гербера" влучила по техніці ДП "Ліси України". У Семенівці через удар FPV-дроном пошкоджений автомобіль і житлові будинки. У селі на Ніжинщині пошкоджені оселі унаслідок атаки "герані".

У Ріпкинській громаді Чернігівського району зайнялася господарча будівля. У Любецькій громаді пошкоджений будинок.

Нагадаємо,що у Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки зросла щонайменше до 62 людей. Серед поранених — двоє дітей.