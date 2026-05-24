Атаки БПЛА на Чернігівщині: шестеро поранених, серед них троє поліцейських
На Чернігівщині 23 травня внаслідок ударів російських БПЛА дістали поранень шестеро людей.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.
"Російські удари по Чернігівщині протягом минулої доби не припинялися. Шестеро людей постраждали в Новгороді-Сіверському. Через удар "ланцетом" по звичайному магазину травмовані троє місцевих жителів. Троє поліцейських постраждали унаслідок удару "Молнії" по їхній автівці", - йдеться у повідомленні.
Загалом ворог завдав 46 ударів. За даними Чауса, у Семенівській громаді російська "Гербера" влучила по техніці ДП "Ліси України". У Семенівці через удар FPV-дроном пошкоджений автомобіль і житлові будинки. У селі на Ніжинщині пошкоджені оселі унаслідок атаки "герані".
У Ріпкинській громаді Чернігівського району зайнялася господарча будівля. У Любецькій громаді пошкоджений будинок.
Нагадаємо,що у Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки зросла щонайменше до 62 людей. Серед поранених — двоє дітей.