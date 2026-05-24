У Львові з'явилася площа Андрія Парубія: локація та деталі
У Львові офіційно відкрито площу Андрія Парубія. На честь Парубія перейменували частину вулиці Винниченка – від Личаківської до Просвіти
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.
"Радію, що відтепер Львівська обласна державна адміністрація та Львівська обласна рада будуть розташовані на площі, що має ім’я людини, яка гідно служила українській державі", - зазначив начальник ОВА.
Він подякував родині Андрія Парубія за те, як вона береже пам’ять про нього, та депутатам міської ради й громадському сектору за це рішення.
"У назвах наших вулиць і площ мають жити імена людей, для яких Україна була щоденною працею, вибором та відповідальністю", - переконаний Козицький.
Нагадаємо, що раніше на фасаді Львівської академічної гімназії, де навчався Парубій, відкрили меморіальну таблицю.