У Львові з'явилася площа Андрія Парубія: локація та деталі

У Львові офіційно відкрито площу Андрія Парубія. На честь Парубія перейменували частину вулиці Винниченка – від Личаківської до Просвіти

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews .

"Радію, що відтепер Львівська обласна державна адміністрація та Львівська обласна рада будуть розташовані на площі, що має ім’я людини, яка гідно служила українській державі", - зазначив начальник ОВА.

Він подякував родині Андрія Парубія за те, як вона береже пам’ять про нього, та депутатам міської ради й громадському сектору за це рішення.

"У назвах наших вулиць і площ мають жити імена людей, для яких Україна була щоденною працею, вибором та відповідальністю", - переконаний Козицький.

Нагадаємо, що раніше на фасаді Львівської академічної гімназії, де навчався Парубій, відкрили меморіальну таблицю.