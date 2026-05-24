12:11  24 травня
Трагедія в Тернопільському ТЦК: військовозобов’язаний вчинив самогубство
11:59  24 травня
Атаки БПЛА на Чернігівщині: шестеро поранених, серед них троє поліцейських
11:50  24 травня
Удар "Орешником" по Білій Церкві: згоріли три гаражі
UA | RU
UA | RU
24 травня 2026, 17:22

У Львові з'явилася площа Андрія Парубія: локація та деталі

24 травня 2026, 17:22
Читайте также на русском языке
Фото: Максим Козицький/фейсбук
Читайте также
на русском языке

У Львові офіційно відкрито площу Андрія Парубія. На честь Парубія перейменували частину вулиці Винниченка – від Личаківської до Просвіти

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

"Радію, що відтепер Львівська обласна державна адміністрація та Львівська обласна рада будуть розташовані на площі, що має ім’я людини, яка гідно служила українській державі", - зазначив начальник ОВА.

Він подякував родині Андрія Парубія за те, як вона береже пам’ять про нього, та депутатам міської ради й громадському сектору за це рішення.

"У назвах наших вулиць і площ мають жити імена людей, для яких Україна була щоденною працею, вибором та відповідальністю", - переконаний Козицький.

Нагадаємо, що раніше на фасаді Львівської академічної гімназії, де навчався Парубій, відкрили меморіальну таблицю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів Андрій Парубій площа
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
Внаслідок атаки на Київ пошкодження зазнала будівля Кабміну
24 травня 2026, 18:58
Атака на Дніпропетровщину: четверо поранених, пошкоджено десятки будинків
24 травня 2026, 18:34
Російська атака на Київ: пошкоджено будівлю Київської опери
24 травня 2026, 18:13
На Рівненщині внаслідок падіння мотоцикла постраждали діти
24 травня 2026, 17:54
Метро "Хрещатик" відновило роботу: які обмеження діють у Києві після обстрілу
24 травня 2026, 16:51
Танці на Алеї Слави під російську музику: на Обухівщині поліція перевіряє дії двох підліток
24 травня 2026, 16:11
Теракт в Одесі: СБУ відкрила справу за фактом вибуху автомобіля
24 травня 2026, 15:45
Атака на Київ: росіяни пошкодили будівлю МЗС та стадіон "Динамо"
24 травня 2026, 15:09
Атака на Київ: кількість поранених зросла до 69, рятувальники шукають людей під завалами
24 травня 2026, 14:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »