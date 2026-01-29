Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента РФ Володимира Путіна не атакувати Київ протягом тижня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами.
"Я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня", – повідомив американський лідер.
За словами Трампа, Путін погодився це зробити.
Раніше віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба попередив про можливу атаку РФ під час похолодання. За його словами, це може статися вже у найближчі дні.
З 2 лютого у Києві знову відкриваються школи: як обиратимуть формат навчанняВсі новини »
29 січня 2026, 20:11613 будинків у Києві досі без тепла після ворожих атак
29 січня 2026, 12:05Аварійні роботи на Троєщині: ДТЕК просить мешканців не перекривати дороги
29 січня 2026, 10:22
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
5 тисяч доларів за непридатність: у Києві викрили ділка, який заробляв на військовозобов'язаних
29 січня 2026, 21:55В Україні різко зросла кількість заброньованих від мобілізації
29 січня 2026, 21:55Зеленський анонсував енергетичне перемир’я між Україною та РФ
29 січня 2026, 21:43"Ми чудово це розуміли і все бачили": фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя відверто розповів, що йому не подобається в шоу-бізнесі
29 січня 2026, 21:35Поки у Давосі аплодували "незламності" Зеленського, в Україні у квартирах замерзали люди
29 січня 2026, 21:19У Трампа заявили про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні
29 січня 2026, 21:08Українська пшениця зростає в ціні: що відбувається
29 січня 2026, 20:35Зеленський відзначив успіхи СБУ: "Є хороші результати в протидії російським операціям"
29 січня 2026, 20:29З 2 лютого у Києві знову відкриваються школи: як обиратимуть формат навчання
29 січня 2026, 20:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі