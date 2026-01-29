Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами.

"Я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня", – повідомив американський лідер.

За словами Трампа, Путін погодився це зробити.

Раніше віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба попередив про можливу атаку РФ під час похолодання. За його словами, це може статися вже у найближчі дні.