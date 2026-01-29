20:26  29 січня
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
29 січня 2026, 20:26

Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ

29 січня 2026, 20:26
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента РФ Володимира Путіна не атакувати Київ протягом тижня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами.

"Я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня", – повідомив американський лідер.

За словами Трампа, Путін погодився це зробити.

Раніше віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба попередив про можливу атаку РФ під час похолодання. За його словами, це може статися вже у найближчі дні.

