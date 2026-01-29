20:26  29 січня
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
29 січня 2026, 20:11

З 2 лютого у Києві знову відкриваються школи: як обиратимуть формат навчання

29 січня 2026, 20:11
Фото: ілюстративне
З 2 лютого київські школи поновлюють освітній процес

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

Рішення ухвалене після оцінки стану навчальних закладів та енергосистеми міста, враховуючи пошкодження через обстріли.

Кожна школа самостійно визначатиме формат навчання – очний, дистанційний або змішаний. Під час вибору враховуватимуть безпекову ситуацію, наявність тепла та стабільність електропостачання.

Опорні школи працюватимуть за форматом, який затвердять педагогічні ради. У разі надзвичайної ситуації навчання оперативно переведуть у дистанційний режим.

До 30 січня керівники шкіл мають поінформувати батьків та учнів про обраний формат. Родини зможуть обрати варіант участі в освітньому процесі, який вважають найзручнішим та безпечним для дитини.

Раніше повідомлялося, через ворожі атаки 9 та 20 січня сотні київських будинків залишилися без тепла. Наразі 613 осель досі очікують на відновлення подачі опалення, і мешканці стурбовані затримками у роботі тепломереж.

Київ школи навчання освіта безпека КМДА
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
07 серпня 2025
