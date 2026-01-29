Фото: ілюстративне

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

Рішення ухвалене після оцінки стану навчальних закладів та енергосистеми міста, враховуючи пошкодження через обстріли.

Кожна школа самостійно визначатиме формат навчання – очний, дистанційний або змішаний. Під час вибору враховуватимуть безпекову ситуацію, наявність тепла та стабільність електропостачання.

Опорні школи працюватимуть за форматом, який затвердять педагогічні ради. У разі надзвичайної ситуації навчання оперативно переведуть у дистанційний режим.

До 30 січня керівники шкіл мають поінформувати батьків та учнів про обраний формат. Родини зможуть обрати варіант участі в освітньому процесі, який вважають найзручнішим та безпечним для дитини.

Раніше повідомлялося, через ворожі атаки 9 та 20 січня сотні київських будинків залишилися без тепла. Наразі 613 осель досі очікують на відновлення подачі опалення, і мешканці стурбовані затримками у роботі тепломереж.