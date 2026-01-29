З 2 лютого у Києві знову відкриваються школи: як обиратимуть формат навчання
З 2 лютого київські школи поновлюють освітній процес
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.
Рішення ухвалене після оцінки стану навчальних закладів та енергосистеми міста, враховуючи пошкодження через обстріли.
Кожна школа самостійно визначатиме формат навчання – очний, дистанційний або змішаний. Під час вибору враховуватимуть безпекову ситуацію, наявність тепла та стабільність електропостачання.
Опорні школи працюватимуть за форматом, який затвердять педагогічні ради. У разі надзвичайної ситуації навчання оперативно переведуть у дистанційний режим.
До 30 січня керівники шкіл мають поінформувати батьків та учнів про обраний формат. Родини зможуть обрати варіант участі в освітньому процесі, який вважають найзручнішим та безпечним для дитини.
Раніше повідомлялося, через ворожі атаки 9 та 20 січня сотні київських будинків залишилися без тепла. Наразі 613 осель досі очікують на відновлення подачі опалення, і мешканці стурбовані затримками у роботі тепломереж.