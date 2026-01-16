Україна і США завтра почнуть новий раунд переговорів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українська та американська делегації у суботу, 17 січня, зустрінуться в Маямі. Сторони працюватимуть над документом про гарантії безпеки для України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на посла України в США Ольгу Стефанішину.

За її словами, Україна продовжує активні консультації зі США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового розвитку.

"Завтра, у Маямі, Флорида, відбудуться переговори за участю секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії", – йдеться у повідомленні.

Наразі Україна і США працюють над двома ключовими документами – угодою про гарантії безпеки та економічне процвітання України загальним обсягом до 800 млрд доларів. Ці угоди можуть бути підписані уже наприкінці січня.

Нагадаємо, на днях Трамп заявив, що Зеленський, а не Путін, гальмує потенційну мирну угоду. На запитання, чи зустрінеться він з президентом України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія наступного тижня, американський лідер відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.