18:49  23 грудня
Енергетики розповіли про відключення світла у середу 24 грудня
15:59  23 грудня
Вдарять морози до -12: в Україну йде різке похолодання
15:46  23 грудня
Двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2025, 21:01

Українські спецслужби вивели з ладу російський розвідувальний літак Іл-38Н за $24 млн

23 грудня 2025, 21:01
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Перед атакою на російську субмарину українські спецслужби усунули повітряну загрозу, яка могла зірвати всю операцію

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Служба безпеки України оприлюднила нові відомості щодо підготовки спецоперації, в межах якої було уражено російський підводний човен у порту Новоросійська. Як повідомили в СБУ, перед основною фазою операції українські спецслужби нейтралізували ключовий елемент протичовнової оборони РФ, що могло зірвати атаку морського дрона. Йдеться про морський літак-розвідник, який забезпечував контроль над акваторією Чорного моря.

За даними СБУ, під час підготовчих дій співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки уразили модернізований літак Іл-38Н на авіабазі в Єйську. Цей тип повітряного судна використовується для виявлення підводних цілей, спостереження за морськими маршрутами, а також підтримки протичовнових операцій. У службі зазначають, що саме цей борт активно протидіяв роботі українських морських дронів у регіоні.

Особливістю ситуації було те, що в акваторії Чорного моря Росія мала лише один літак такого класу, здатний виявити підводний дрон Sub Sea Baby під час його руху до цілі. Орієнтовна вартість ураженого літака становить близько 24 млн доларів США. Виведення його з ладу створило умови для подальшого виконання основної частини операції, яка завершилася підривом субмарини класу "Варшавянка".

У СБУ також повідомили, що під час атаки було пошкоджено ключове обладнання літака, зокрема радіолокаційні системи та двигун. Опубліковані відеоматеріали, за оцінкою служби, свідчать про вразливість стратегічних об’єктів РФ, рівень захисту яких не відповідає офіційним заявам російського військового керівництва.

Раніше повідомлялося, СБУ атакувала російський аеродром у Криму, при цьому уразила два бойові літаки Су-27.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ спецоперація Чорне море мул підводний човен
На Волині безробітний пішов заробляти в білоруського КДБ
23 грудня 2025, 16:55
Від 10 до 15 тис. доларів: правоохоронці викрили 8 організаторів "ухилянтських схем"
23 грудня 2025, 11:09
У дружини генерала СБУ знайшли російський паспорт і нерухомість на 55 млн грн
22 грудня 2025, 15:05
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
За кілька днів шахраї обікрали жителів Херсонщини майже на 300 тис. грн
23 грудня 2025, 21:24
Чому варто позбутися ілюзій щодо українсько-польського майбутнього
23 грудня 2025, 20:50
Безпрецедентна зима: жоден лижний курорт в Україні не відкрився через відсутність снігу
23 грудня 2025, 20:43
Після атаки БпЛА ЧАЕС зазнала численних пошкоджень: директор попередив про загрозу руйнування саркофагу
23 грудня 2025, 20:27
Небезпечна їжа у школах Миколаєва: виявили кишкову паличку та порушення санітарних норм
23 грудня 2025, 19:57
Вибір "іти до кінця" означатиме цілковитий крах критичної інфраструктури в майбутньому
23 грудня 2025, 19:44
У Києві повідомили про результати відновлення після ворожого удару по одному з районів міста
23 грудня 2025, 19:25
У Житомирі 24-річний чоловік прогулювався біля автовокзалу з гранатою в сумці
23 грудня 2025, 18:53
Енергетики розповіли про відключення світла у середу 24 грудня
23 грудня 2025, 18:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »