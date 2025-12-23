Фото: СБУ

Перед атакою на російську субмарину українські спецслужби усунули повітряну загрозу, яка могла зірвати всю операцію

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Служба безпеки України оприлюднила нові відомості щодо підготовки спецоперації, в межах якої було уражено російський підводний човен у порту Новоросійська. Як повідомили в СБУ, перед основною фазою операції українські спецслужби нейтралізували ключовий елемент протичовнової оборони РФ, що могло зірвати атаку морського дрона. Йдеться про морський літак-розвідник, який забезпечував контроль над акваторією Чорного моря.

За даними СБУ, під час підготовчих дій співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки уразили модернізований літак Іл-38Н на авіабазі в Єйську. Цей тип повітряного судна використовується для виявлення підводних цілей, спостереження за морськими маршрутами, а також підтримки протичовнових операцій. У службі зазначають, що саме цей борт активно протидіяв роботі українських морських дронів у регіоні.

Особливістю ситуації було те, що в акваторії Чорного моря Росія мала лише один літак такого класу, здатний виявити підводний дрон Sub Sea Baby під час його руху до цілі. Орієнтовна вартість ураженого літака становить близько 24 млн доларів США. Виведення його з ладу створило умови для подальшого виконання основної частини операції, яка завершилася підривом субмарини класу "Варшавянка".

У СБУ також повідомили, що під час атаки було пошкоджено ключове обладнання літака, зокрема радіолокаційні системи та двигун. Опубліковані відеоматеріали, за оцінкою служби, свідчать про вразливість стратегічних об’єктів РФ, рівень захисту яких не відповідає офіційним заявам російського військового керівництва.

Раніше повідомлялося, СБУ атакувала російський аеродром у Криму, при цьому уразила два бойові літаки Су-27.