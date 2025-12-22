15:19  22 грудня
22 грудня 2025, 15:05

У дружини генерала СБУ знайшли російський паспорт і нерухомість на 55 млн грн

22 грудня 2025, 15:05
фото: hromadske
Журналісти hromadske з'ясували, що дружина генерала СБУ Віктора Доровського має російське громадянство, а також елітну нерухомість на 1,3 млн доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на розслідування hromadske.

Як вдалося дізнатися журналістам, Оксана Доровська має громадянство РФ із 2004 року. У СБУ кажуть, що дружина генерала намагалася позбутися російського громадянства, але нібито їй не вдалося це зробити через бюрократію.

Також з'ясувалося, що Оксана Доровська протягом 2018-2019 років придбала елітну нерухомість ринковою вартістю приблизно 1,3 мільйона доларів або 54,7 мільйона гривень за поточним обмінним курсом.

Зокрема, у 2019 році вона стала власницею величезного маєтку в преміальному котеджному містечку Riviera Zoloche під Києвом. Площа головного будинку становить 488 квадратів. Також у листопаді 2018 року дружина генерала СБУ купила майнові права на комерційну нерухомість площею 491,6 м² у преміальному ЖК на Печерську.

Нагадаємо, колишнього генерала СБУ можуть екстрадувати з Австрії в Україну. За даними видання "Українська правда", йдеться про Андрія Наумова, який покинув Україну напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

19 грудня 2025
