Від 10 до 15 тис. доларів: правоохоронці затримали ще 8 організаторів схем для ухилянтів

23 грудня 2025, 11:09

Від 10 до 15 тис. доларів: правоохоронці викрили 8 організаторів "ухилянтських схем"

23 грудня 2025, 11:09
Фото: ОВА
Читайте также
Правоохоронці ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації в Україні та затримали вісьмох організаторів оборудок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За хабарі від 10 до 15 тис. доларів ділки продавали військовозобов’язаним фіктивні меддовідки або переправляли їх за кордон поза пунктами пропуску.

Так, на Закарпатті затримали 62-річного перевізника зі Львова, який доставляв ухилянтів до західного регіону, а потім прокладав їм маршрут втечі до ЄС через неробочу газову трубу.

Встановлено, що фігурант діяв спільно зі своїм знайомим з Покровська, який мігрував до Євросоюзу. Перебуваючи за кордоном, той підшукував у ТікТоку потенційних клієнтів та організовував їхню зустріч при виході з труби.

В Одесі правоохоронці затримали одразу чотирьох ділків, які організували підпільний "трансфер" чоловіків до невизнаного Придністров’я. До складу групи входив дезертир, який під виглядом діючого військовослужбовця перевозив ухилянтів у багажнику власного авто.

На Полтавщині викрили 48-річного колишнього правоохоронця, який торгував фейковими довідками про інвалідність. Щоб отримати підроблені документи, фігурант використовував знайомих лікарів-неврологів.

Як зазначає СБУ, ухилянтів спочатку оформлювали на "стаціонар" у лікарнях, а потім вручали їм фіктивні виписки з важкими діагнозами.

У Дніпрі затримали двох безробітних віком 51 та 59 років, які нелегально переправляли чоловіків до Євросоюзу лісовими стежками. Для маскування ухилянтів на місцевості ділки видавали їм камуфльований одяг.

Фігурантам оголосили підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть прикордонника, який переправляв чоловіків призовного віку до Молдови. Йому загрожує до 9 років увʼязнення із конфіскацією майна.

Одеса СБУ затримання Закарпаття Полтавська область Дніпро ухилянти втеча від мобілізації втеча за кордон
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
