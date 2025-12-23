Від 10 до 15 тис. доларів: правоохоронці затримали ще 8 організаторів схем для ухилянтів

Фото: ОВА

Правоохоронці ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації в Україні та затримали вісьмох організаторів оборудок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За хабарі від 10 до 15 тис. доларів ділки продавали військовозобов’язаним фіктивні меддовідки або переправляли їх за кордон поза пунктами пропуску.

Так, на Закарпатті затримали 62-річного перевізника зі Львова, який доставляв ухилянтів до західного регіону, а потім прокладав їм маршрут втечі до ЄС через неробочу газову трубу.

Встановлено, що фігурант діяв спільно зі своїм знайомим з Покровська, який мігрував до Євросоюзу. Перебуваючи за кордоном, той підшукував у ТікТоку потенційних клієнтів та організовував їхню зустріч при виході з труби.

В Одесі правоохоронці затримали одразу чотирьох ділків, які організували підпільний "трансфер" чоловіків до невизнаного Придністров’я. До складу групи входив дезертир, який під виглядом діючого військовослужбовця перевозив ухилянтів у багажнику власного авто.

На Полтавщині викрили 48-річного колишнього правоохоронця, який торгував фейковими довідками про інвалідність. Щоб отримати підроблені документи, фігурант використовував знайомих лікарів-неврологів.

Як зазначає СБУ, ухилянтів спочатку оформлювали на "стаціонар" у лікарнях, а потім вручали їм фіктивні виписки з важкими діагнозами.

У Дніпрі затримали двох безробітних віком 51 та 59 років, які нелегально переправляли чоловіків до Євросоюзу лісовими стежками. Для маскування ухилянтів на місцевості ділки видавали їм камуфльований одяг.

Фігурантам оголосили підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть прикордонника, який переправляв чоловіків призовного віку до Молдови. Йому загрожує до 9 років увʼязнення із конфіскацією майна.