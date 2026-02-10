На Дніпропетровщині чоловік вкрав авто і одразу ж потрапив у ДТП

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Виявилос, 37-річний чоловік вкрав авто місцевого жителя. Власник машини залишив її незачиненою. Зловмисник скористався цим. Проте крадіжка не зовсім вдалась: під час руху він не впорався з керуванням та потрапив к ДТП.

Правоохоронці повідомили йому про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Одещині п'яний чоловік вкрав авто. Подія сталася в Березівському районі під час комендантської години. Щоб не повертатися додому з одного села в інше пішки, чоловік у стані алкогольного сп'яніння забрав із чужого подвір'я легковий автомобіль "ВАЗ", який власник залишив незачиненим.