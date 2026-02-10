18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 19:55

На Дніпропетровщині чоловік вкрав авто і одразу ж потрапив у ДТП

10 лютого 2026, 19:55
Фото: Нацполіція
Інцидент стався 5 лютого в місті Апостолове Криворізького району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Виявилос, 37-річний чоловік вкрав авто місцевого жителя. Власник машини залишив її незачиненою. Зловмисник скористався цим. Проте крадіжка не зовсім вдалась: під час руху він не впорався з керуванням та потрапив к ДТП.

Правоохоронці повідомили йому про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Одещині п'яний чоловік вкрав авто. Подія сталася в Березівському районі під час комендантської години. Щоб не повертатися додому з одного села в інше пішки, чоловік у стані алкогольного сп'яніння забрав із чужого подвір'я легковий автомобіль "ВАЗ", який власник залишив незачиненим.

ДТП аварія поліція
05 лютого 2026
