Фото: СБУ

Перед атакой на российскую субмарину украинские спецслужбы устранили воздушную угрозу, которая могла сорвать всю операцию

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Служба безопасности Украины обнародовала новые сведения о подготовке спецоперации, в пределах которой была поражена российская подлодка в порту Новороссийска. Как сообщили в СБУ, перед основной фазой операции украинские спецслужбы нейтрализовали ключевой элемент противолодочной обороны РФ, что могло сорвать атаку морского дрона. Речь идет о морском самолете-разведчике, который обеспечивал контроль над акваторией Черного моря.

Согласно данным СБУ, в ходе подготовительных действий сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки поразили модернизированный самолет Ил-38Н на авиабазе в Ейске. Этот тип воздушного судна используется для обнаружения подводных целей, наблюдения за морскими маршрутами, а также поддержки противолодочных операций. В службе отмечают, что именно этот борт активно противодействовал работе украинских морских дронов в регионе.

Особенностью ситуации было то, что в акватории Черного моря у России был только один самолет такого класса, способный обнаружить подводный дрон Sub Sea Baby во время его движения к цели. Примерная стоимость пораженного самолета составляет около 24 млн долларов США. Выведение его из строя создало условия для дальнейшего выполнения основной части операции, завершившейся подрывом субмарины класса "Варшавянка".

В СБУ также сообщили, что во время атаки было повреждено ключевое оборудование самолета, в том числе радиолокационные системы и двигатель. Опубликованные видеоматериалы, по оценке службы, свидетельствуют об уязвимости стратегических объектов РФ, уровень защиты которых не отвечает официальным заявлениям российского военного руководства.

