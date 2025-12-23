18:49  23 декабря
Энергетики рассказали об отключении света в среду 24 декабря
15:59  23 декабря
Ударят морозы до -12: в Украину идет резкое похолодание
15:46  23 декабря
Двое украинских бойцов 130 дней держали позиции в Донецкой области
23 декабря 2025, 21:01

Украинские спецслужбы вывели из строя российский разведывательный самолет Ил-38Н за $24 млн

23 декабря 2025, 21:01
Фото: СБУ
Перед атакой на российскую субмарину украинские спецслужбы устранили воздушную угрозу, которая могла сорвать всю операцию

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Служба безопасности Украины обнародовала новые сведения о подготовке спецоперации, в пределах которой была поражена российская подлодка в порту Новороссийска. Как сообщили в СБУ, перед основной фазой операции украинские спецслужбы нейтрализовали ключевой элемент противолодочной обороны РФ, что могло сорвать атаку морского дрона. Речь идет о морском самолете-разведчике, который обеспечивал контроль над акваторией Черного моря.

Согласно данным СБУ, в ходе подготовительных действий сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки поразили модернизированный самолет Ил-38Н на авиабазе в Ейске. Этот тип воздушного судна используется для обнаружения подводных целей, наблюдения за морскими маршрутами, а также поддержки противолодочных операций. В службе отмечают, что именно этот борт активно противодействовал работе украинских морских дронов в регионе.

Особенностью ситуации было то, что в акватории Черного моря у России был только один самолет такого класса, способный обнаружить подводный дрон Sub Sea Baby во время его движения к цели. Примерная стоимость пораженного самолета составляет около 24 млн долларов США. Выведение его из строя создало условия для дальнейшего выполнения основной части операции, завершившейся подрывом субмарины класса "Варшавянка".

В СБУ также сообщили, что во время атаки было повреждено ключевое оборудование самолета, в том числе радиолокационные системы и двигатель. Опубликованные видеоматериалы, по оценке службы, свидетельствуют об уязвимости стратегических объектов РФ, уровень защиты которых не отвечает официальным заявлениям российского военного руководства.

Ранее сообщалось, СБУ атаковала российский аэродром в Крыму, при этом поразила два боевых самолета Су-27.

23 декабря 2025
