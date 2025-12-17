Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 37 із 69 російських дронів
У ніч на 17 грудня РФ атакувала Україну 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 40 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 37 ворожих безпілотників, які атакували північ, південь та схід країни.
Зафіксовано влучання 29 ударних дронів на 12 локаціях.
Нагадаємо, ввечері 16 грудня ворожі війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю. Пошкоджені кілька приватних будинків, постраждали дві людини.
