Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом

Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного

Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного

фото: Associated Press

Попри те, що в Україні продовжується повномасштабна війна, яка унеможливлює проведення виборів на всіх можливих рівнях – як формальному (для цього треба скасувати воєнний стан, на що влада навряд чи піде, бо це означатиме і зупинку мобілізації – із усіма відповідними наслідками), так і фактичному (про які вибори може йтися, якщо купа людей перебуває в окупації чи за кордоном, де їм ніхто не забезпечить – з різних причин, але з однаковим підсумком – свободу волевиявлення) – таке-сяке політичне життя в країні триває.

Законопроєкт, який не хочуть ні в опозиції, ні в коаліції

Так, на минулому тижні відбулося відразу дві події, прямо пов’язані з темою виборів. По-перше, до Верховної Ради був внесений законопроєкт зі змінами у виборчому процесі. Авторами законопроєкту стали, що очікувано, "слуги народу", а також представники "Батьківщини", які – як і, скажімо, колишні ОПЗЖисти – ситуативно об’єднуються із фактично неіснуючою на цей момент монокоаліцією.

Законопроєкт не викликав особливого резонансу, зокрема, і через те, що ніхто всерйоз не вірить у можливість проведення виборів до завершення гарячої фази війни та воєнного стану. Власне, опозиційний народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська Солідарність") так прямо і сказав – це просто піар, законопроєкт приймати не будуть.

Втім, розкритикував законопроєкт і формальний монокоаліціянт Олександр Федієнко. Вчепившись за фразу "з урахуванням реалій сьогодення", він зазначив – що реаліями сьогодення цілком логічно є війна, але "військових я там поки у тексті не знайшов".

Загалом, наголосив Федієнко, у законопроєкті є адекватні ідеї – уніфікація виборчих правил, акцент на рівності (зокрема, гендерній – законопроєкт встановлює 30%-ву нижню межу для кожної із статей) тощо. Але, логічно підкреслив "слуга народу", зараз не може йтись про жодні вибори із цілком зрозумілих причин.

Справді, далеко не усі виборці зможуть втілити в життя своє активне виборче право, тобто обирати владу. Що вже казати про право пасивне, право бути обраним, якщо частина потенційних депутатів чи навіть кандидатів у президенти перебуває на фронті, де точно не до ведення передвиборчої кампанії.

Втім, сам по собі процес вдосконалення виборчого механізму – річ потрібна, тож, можливо, Гончаренко і помиляється у своєму прогнозі, а законопроєкт №13464 таки буде винесений в зал і проголосований. Та це справа не завтрашнього дня, тож ще матимемо час про це поговорити. А тепер перейдемо до пункту "по-друге".

Рейтинги Сирського і Буданова

З’явилися чергові показники довіри до політиків. Звісно, назвати їх повноцінними передвиборчими рейтингами неможливо – хоча б тому, що у списку є далекі від політичного життя посадовці як головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський чи очільник ГУР МО Кирило Буданов .

Звісно, українці, які живуть у війні, не можуть не звертати увагу на цю тему і зав’язаних на цій темі осіб – тут немає нічого дивного. Дивніше тут виглядає персона прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, якого навряд чи хтось усерйоз вважає самостійною політичною фігурою. До речі, показовим є те, що відразу 19%, кожен п’ятий українець, взагалі не знають, хто такий Шмигаль, який уже п’ять років очолює уряд – і згідно із Конституцією, день якої українці хто пафосно, а хто щемливо святкували кілька тижнів тому, є одним із головних політичних діячів країни.

Втім, як вже було сказано, голова уряду перебуває у полі зору соціологів (і, відповідно, електорату) тільки тому, що має формальний статус. Втративши його Денис Шмигаль відразу зникне у водах політичної Лети, яка, як відомо, є рікою забуття.

На відміну від іншого посла, в іншій англомовній країні. Мова, звісна річ, про колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного . Ось тут є про що поговорити. Наприклад, про те, що, попри перебування у Великій Британії, попри не дуже очевидні, але все ж помітні процеси з дискредитації (перш за все у соцмережах, головному інструменті нинішньої популістичної епохи постправди, де ЗМІ втратили свою цінність) – Залужний зберігає досить високі показники довіри.

Чому Залужний досі переважає Зеленського

Принаймні, він досі випереджає свого головного конкурента, чинного президента Володимира Зеленського. І тут важливо зрозуміти один суттєвий аспект. На відміну від Залужного та інших згаданих "Рейтингом" персон (крім Шмигаля), рейтинги Зеленського досить різко стрибнули угору в момент початку повномасштабної війни. Це була емоційна реакція суспільства на початок бойових дій, власне, на отой відеоролик, знятий на вулиці біля ОП, за який президента і прозвали "боневтік". Схожий стрибок був і у Шмигаля, який так само засвітився на тому відео. У трьох інших, двох чинних учасників війни і одного колишнього, рейтинги значно плавніші.

Це може означати лише одне – реальні рейтинги Зеленського (і тим паче Шмигаля) є дуже ситуативними. І коли закінчиться війна – а вибори, як ми уже сказали, можливі тільки після закінчення війни, принаймні, її гарячої фази, – вони прогнозовано поповзуть униз. Як повз униз рейтинг Зеленського до війни, який відповідав за всі невдачі в країні. Нагадаємо, що на 1 січня 2022 року рейтинг довіри президента становив лише 41%, а недовіри – аж 57%. Щось подібне може очікувати на Володимира Зеленського і зараз.

Тоді як Сирський і Буданов, а тим паче Залужний, якщо і втратять, то мінімум. Власне, саме так зараз відбувається із Залужним, який уже понад рік не очолює Збройні сили України, а його дипломатична робота навряд чи має серйозний вплив на настрої електорату. І при цьому рейтинг довіри колишнього головкома залишається дуже високим – 73%.

Словом, як би представники нинішньої влади не старалися на кожному кроці згадувати прізвище президента, як би не єдналися навколо нього – особливих дивідендів головному бенефіціару цього процесу не приносить. Тоді як його потенційний головний конкурент зберігає свої шанси на майбутню перемогу у більш-менш робочому стані. І в Офісі президента це не можуть не розуміти. Із усіма відповідними наслідками.

Які ми, можливо, побачимо в осяжній перспективі. А якщо справді війна зупиниться, як вкотре прогнозує Буданов, до кінця 2025 року – і десь в квітні-червні 2026-го пройдуть перші повоєнні вибори – ми не просто побачимо, а і відчуємо увесь цей процес уповні.