На Київщині сапери вилучили бойову частину дрона "Герань-2"

Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Фахівці ДСНС ретельно обстежили територію. Використовуючи металошукачі та спецобладнання, перевірили місцевість, щоб виключити будь-які ризики для мешканців та виявити можливі вибухонебезпечні предмети.

Бойову частину БпЛА "Герань-2" вилучили відповідно до всіх норм безпеки та підготували для подальшої утилізації.

Нагадаємо, раніше на Київщині сапери ДСНС знешкодили уламки ракети Х-101, знайдені в полі поблизу села Ісайки.