Ревнощі закінчились трагедією: на Рівненщині чоловік убив гостя
В Острозі, що на Рівненщині правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння вбив 51-річного знайомого через ревнощі
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що 8 грудня 51-річний житель Хмельницької області розпивав алкогольні напої з 30-річним мешканцем села Українка. Близько 21 години між чоловіками виник конфлікт: господар приревнував дружину до гостя.
Нападник сам зателефонував до поліції та зізнався у скоєному. Йому повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).
Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
