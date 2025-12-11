Ревнощі закінчились трагедією: на Рівненщині чоловік убив гостя

Фото: Національна поліція

В Острозі, що на Рівненщині правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння вбив 51-річного знайомого через ревнощі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 8 грудня 51-річний житель Хмельницької області розпивав алкогольні напої з 30-річним мешканцем села Українка. Близько 21 години між чоловіками виник конфлікт: господар приревнував дружину до гостя.

Під час сутички молодший наніс один удар кухонним ножем у груди старшому. Згодом подружжя покинуло власну оселю. Коли ж через декілька годин повернулися додому – виявили 51-річного знайомого без ознак життя.

Нападник сам зателефонував до поліції та зізнався у скоєному. Йому повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

