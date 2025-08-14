АРМА отримало нового керівника

фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) очолила Ярослава Максименко

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на АРМА.

У четвер, 14 серпня, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев представив колективу Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Ярославу Максименко як тимчасово виконуючу обов’язки Голови Агентства.

"Ярослава Максименко має великий досвід роботи із санкційними активами та добре розуміє, як працює система управління арештованим майном", - повідомив Соболев.

До призначення в АРМА Максименко обіймала посаду директора департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки України, координувала формування та реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами. Також вона була одним із ключових розробників та координаторів корпоративної реформи державного сектору, а також брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (ProZorro, ProZorro.Продажі).

Нагадаємо, наприкінці липня тодішня голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума написала заяву про звільнення з посади.