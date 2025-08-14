21:26  14 серпня
У Дніпрі вантажівка загорілась на ходу
На Рівнещині онук до смерті побив дідуся
У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми
14 серпня 2025, 22:39

АРМА отримало нового керівника

14 серпня 2025, 22:39
фото: АРМА
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) очолила Ярослава Максименко

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на АРМА.

У четвер, 14 серпня, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев представив колективу Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Ярославу Максименко як тимчасово виконуючу обов’язки Голови Агентства.

"Ярослава Максименко має великий досвід роботи із санкційними активами та добре розуміє, як працює система управління арештованим майном", - повідомив Соболев.

До призначення в АРМА Максименко обіймала посаду директора департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки України, координувала формування та реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами. Також вона була одним із ключових розробників та координаторів корпоративної реформи державного сектору, а також брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (ProZorro, ProZorro.Продажі).

Нагадаємо, наприкінці липня тодішня голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума написала заяву про звільнення з посади.

14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
