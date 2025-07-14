До Києва прибув спецпредставник США: про що говоритимуть з владою

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог приїхав до Києва

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

"Вітаємо в Україні спецпредставника Президента США Кіта Келлога", - написав Єрмак.

Серед ключових тем зустрічі — оборона, зміцнення безпеки, постачання зброї, санкції проти Росії, захист українських громадян і посилення співпраці між Україною та США.

Єрмак зазначив, що "росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу - це принцип президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, зазначивши, що вони необхідні для захисту.