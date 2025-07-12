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12 липня 2025, 01:40

Є хороші сигнали: Зеленський заявив про співпрацю США та України

12 липня 2025, 01:40
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Фото: Офіс президента України
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Президент зазначив, що зараз готуються нові оборонні пакети. При цьому очікуються нові кроки щодо санкцій проти РФ

Про це президент України сказав під час звернення 11 липня, передає RegioNews.

Володимир Зеленський зазначив, що співпраця України з США продовжиться вже наступного тижня. Він також додав, що є "хороші сигнали" і від Штатів, і від європейських партнерів.

"Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові з генералом Келлогом. Готуємо й нові європейські оборонні пакети. Очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну: тиск повинен спрацювати", - каже Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент США раптово розкритикував російського диктатора Путіна. Він заявив, що той говорить маячню, яка не має сенсу. При цьому американський лідер вперше доручив Пентагону надіслати додаткову зброю Україні.

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