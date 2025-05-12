Зеленський різко піднімає переговорні ставки: Путін може програти в очах Трампа

У пропозиції Зеленського про особисту зустріч в Стамбулі є суто тактичний сенс. Зараз ми бачимо різке загострення тактичної боротьби навколо мирних переговорів

У пропозиції Зеленського про особисту зустріч в Стамбулі є суто тактичний сенс. Зараз ми бачимо різке загострення тактичної боротьби навколо мирних переговорів

фото: radiosvoboda.org

І путін, і Зеленський своїми ініціативами намагаються поставити один одного на переговорну розтяжку, загнати в переговорну пастку. Зеленський різко піднімає переговорні ставки.

Якщо путін відмовиться, значить він не хоче переговорів, значить він може виглядати програвшим в очах Трампа. Хоча, як все це сприймає Трамп, це ще велике питання.

Чи поїде путін до Стамбула? Ну якщо тільки про це особисто і наполегливо попросить сам Дональд Фредович. І саме Трамп зараз є головною рушійною силою навколопереговорної інтриги. Він вже анонсував свій наступний пост у Social Truth як історичний. Зробимо поправку на його схильність все перебільшувати, але саме Президент США опосредковано буде впливати на подальший розвиток ситуації навколо стамбульських переговорів.

Заява Зеленського про те, що він особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині 15 травня – це продовження активної тактичної гри навколо теми мирних переговорів. Це не про переговори, а про готовність до переговорів. Формально це заклик до путіна, а реально є сигналом для головного арбітра з Вашингтона – Президента США Дональда Трампа. Насправді, і заява путіна з пропозицією про переговори в Стамбулі – це також для Трампа. Все це передпереговорні маневри навколо Трампа і для Трампа.

До речі, зрозуміло, що заявлять в Кремлі у відповідь на заклик Президента Зеленського про зустріч в Стамбулі. Вони будуть вимагати спочатку скасувати рішення про заборону переговорів з путіним. А ще і виставлять додаткові вимоги.

Виходячи з логіки мирних переговорів я не бачу жодного переговорного сенсу в зустрічі Зеленського з путіним, хіба що для задоволення уявлень Трампа про переговори. Це може бути цікаве політичне і пропагандистське шоу. Цікаве з точки зору телекартинки - вираз облич, пози, можливо обмін саркастичними репліками. Це буде про емоції і пропагандистську форму, а не про змістовні і результативні переговори.

І поки що я скептично оцінюю вірогідність зустрічі Зеленського і путіна. А от вірогідність переговорів у Стамбулі, після заяви Трампа, різко зросла. Однак ймовірність якогось конкретного позитивного результату від цих переговорів поки що представляється вкрай низькою.