Через недійсні військово-облікові документи українцям за кордоном не видадуть паспорт

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Для отримання паспортних документів за кордоном чоловікам 18-60 років необхідно звернутися до відокремленого центру ДП "Документ". Фізично предʼявляти військово-обліковий документ чи Резерв+ громадянам не потрібно. Через недійсні ВОД в оформленні паспорта відмовлять

Про це повідомив пресцентр Міністерства внутрішніх справ України, передає RegioNews.

Зазначається, що процес перевірки статусу військового обліку в реєстрі здійснюють працівники центру. У разі відсутності запису в реєстрі, його вноситимуть автоматично.

"Якщо військово-облікові документи недійсні, працівник ДП "Документ" інформує про відмову в оформленні паспорта. У такому випадку необхідно звернутися до Міністерства оборони", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, громадянам України віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, не потрібно пред’являти фізично військово-обліковий документ при оформленні паспортних документів. Також чоловікам не обов’язково проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).