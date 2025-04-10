11:06  10 квітня
Помер зірка "Ліги сміху"
10:19  10 квітня
В Україні випало до метра снігу
07:44  10 квітня
Втрати Росії станом на 10 квітня: Генштаб оновив дані
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2025, 18:05

Через недійсні військово-облікові документи українцям за кордоном не видадуть паспорт

10 квітня 2025, 18:05
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Для отримання паспортних документів за кордоном чоловікам 18-60 років необхідно звернутися до відокремленого центру ДП "Документ". Фізично предʼявляти військово-обліковий документ чи Резерв+ громадянам не потрібно. Через недійсні ВОД в оформленні паспорта відмовлять

Про це повідомив пресцентр Міністерства внутрішніх справ України, передає RegioNews.

Зазначається, що процес перевірки статусу військового обліку в реєстрі здійснюють працівники центру. У разі відсутності запису в реєстрі, його вноситимуть автоматично.

"Якщо військово-облікові документи недійсні, працівник ДП "Документ" інформує про відмову в оформленні паспорта. У такому випадку необхідно звернутися до Міністерства оборони", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, громадянам України віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, не потрібно пред’являти фізично військово-обліковий документ при оформленні паспортних документів. Також чоловікам не обов’язково проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
паспорт МВС закордон документ військово-обліковий документ
Чоловікам призовного віку більше не треба показувати військовий документ для оформлення паспорта за кордоном
01 квітня 2025, 12:58
На Буковині викрили підпільний "цех" із виробництва фальшивих документів
14 березня 2025, 16:59
Українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорт без військово-облікових документів
12 березня 2025, 17:25
Всі новини »
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
Ракетний обстріл Дніпра: кількість поранених зросла до 5
10 квітня 2025, 18:50
"Безвідповідальні заяви": Китай відреагував на те, що його громадяни воюють з росіянами проти України
10 квітня 2025, 18:45
Росія почала застосовувати БпЛА, які розкидають вибухонебезпечні предмети: що відомо
10 квітня 2025, 18:40
Удар балістикою по Дніпру: показали фото з наслідками
10 квітня 2025, 18:12
Обіцяв пам'ятник загиблому чоловіку: у Києві шахрай виманив у військової 300 тисяч
10 квітня 2025, 17:55
Били, ґвалтували і погрожували надіслати фото сину: окупанти викрали мати правоохоронця і знущались з неї
10 квітня 2025, 17:35
Росіяни атакують столицю дронами: у Києві працює ППО
10 квітня 2025, 17:30
Війська РФ обстріляли селище на Херсонщині: поранена жінка
10 квітня 2025, 17:00
Росіяни вдарили по Дніпру балістикою: спалахнула пожежа, є поранені та загиблий
10 квітня 2025, 16:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Всі публікації »
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »