У "Резерв+" створили понад 40 тисяч електронних направлень на ВЛК

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Військовозобов’язані згенерували у додатку «Резерв+» вже понад 40 тисяч електронних направлень на військово-лікарську комісію

Як передає RegioNews, про це у телеефірі заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Загалом електронні направлення згенерували собі вже більше 40 тисяч наших громадян. Це достатньо такий швидкий темп розгортання цього функціоналу", - повідомила вона.

Також Черногоренко додала, що кожна третя відстрочка в Україні отримується через "Резерв+".

Раніше стало відомо, чи скасують в Україні мобілізацію та воєнний стан.