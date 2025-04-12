Арбузов і Клюєв під санкціями: Зеленський увів у дію рішення РНБО

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Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти чотирьох осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Президента України.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – йдеться в документі.

У додатку до рішення перелічено чотирьох осіб, проти яких впроваджуються санкції на 10 років. Йдеться про:

Арбузова Сергія Геннадійовича (колишній виконувач обов'язків прем'єр-міністра України, перший віце-прем'єр-міністр України в уряді Миколи Азарова);

Клюєва Андрія Петровича (екс-секретар РНБО, екс-глава адміністрації президента України часів побіжного Віктора Януковича);

Поліщука Віктора Степановича (колишній власник мережі побутової техніки "Ельдорадо" і ТРЦ "Гулівер");

Шевцової Альони Володимирівни (співвласниця "Айбокс банку").

Нагадаємо, 13 лютого Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука.

За словами президента, всі вони здійснювали діяльність в інтересах РФ. І по кожному епізоду відкриті кримінальні справи, які розслідують правоохоронці.

Згодом Зеленський заявив, що санкції можуть бути зняті, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії.