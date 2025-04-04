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04 квітня 2025, 04:40

Європа сподівається залучити НАТО до місії миротворців в Україні - ЗМІ

04 квітня 2025, 04:40
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Європейські країни сподіваються, що до миротворчої місії до України приєднається НАТО. Таким чином, можна було б отримати "мовчазну" підтримку США

Про це повідомляє Financial Times, передає RegioNews.

За словами джерел журналістів, участь НАТО в миротворчій місії в Україні розглядається як спосіб залучити сам Альянс, а також заручитися підтримкою США. Хоча президент Дональд Трампа відмовився від безпосередньої участі в цій місії.

Також чиновники зазначили, що політики та дипломати не знають, як керувати такими формуваннями. Для цього потрібно залучити тих, хто має досвід з військовими місіями.

"Якщо ви зможете використати ресурси та механізми НАТО, це значно спростить і полегшить завдання", – сказав старший науковий співробітник із сухопутних війн Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі.

Нагадаємо, раніше сталос відомо, що Франція та Велика Британія отримали мандат очолити коаліційні зусилля з питань, пов’язаних з українською оборонною спроможністю. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, делегація під керівництвом начальників штабів ЗС обох країн має визначити формат Збройних сил України в усіх сферах – сухопутних, повітряних і морських, включаючи кількість військовослужбовців, необхідне обладнання та структуру.

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