Ілюстративне фото

Сенатори двох партій починають звертатися до адміністрації Трампа щодо заморожених активів для передачі України. У ЗМІ це називають публічним тиском

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист сенаторів, передає RegioNews.

Група сенаторів двох партій наполягає на тому, щоб адміністрація президента США погодилась не обмежуватися відсотками від заморожених активів РФ, а скерувала на допомогу Україні всю суму. Йдеться про використання понад 300 мільярдів доларів заарештованих російських активів.

"Як адміністрація розглядає можливість використання всіх наявних у її розпорядженні фінансових інструментів для посилення тиску на Росію з метою припинення війни? Зокрема, чи вважає адміністрація, що активи, які перебувають під контролем США і ЄС, слід використовувати як важіль тиску на переговорах з Росією, щоб покласти край війні? Якщо так, то як?", - цитують журналісти.

У виданні зазначили, що такі звернення можна вважати тиском республіканців на адміністрацію Трампа, щоб вони були більш жорсткішими з РФ.

Нагадаємо, що 24 грудня Україна отримувала від США перший транш у рамках кредиту під заморожені росактиви. Усього США нададуть Україні 15 млрд доларів із російських активів. Також Великобританія заморожувала російські активи на суму понад 25 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 30 мільярдів доларів) у результаті санкцій, введених після незаконного вторгнення РФ в Україну.