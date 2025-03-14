Російська сторона та їх очільник прямим текстом послали американців з їх такою вистражданою пропозицією безумовного припинення вогню

Російська сторона та їх очільник прямим текстом послали американців з їх такою вистражданою пропозицією безумовного припинення вогню

ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

При цьому Україна максимально пішла на зустріч американським партнерам.

Послали росіяни, правда, в своєму стилі, на своєму кремлівсько-гебістському жаргоні. Сподіваюся, американські переговорники й Президент США Дональд Трамп правильно прочитають всі сигнали та зроблять висновки й застосують нарешті до російських агресорів й окупантів батіг, а не пряники!

Негайно потрібен ПРИМУС АГРЕСОРА до МИРУ, а не гра за нав'язаними ним правилами!