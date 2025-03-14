02:50  14 березня
"Зробіть над собою зусилля": письменниця Ірена Карпа зробила зауваження українцям за кордоном
00:03  14 березня
ДТП із трьома загиблими на Житомирщині: поліція шукає свідків
05:40  14 березня
На Київщині знайшли залишки російського безпілотника
UA | RU
UA | RU
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
14 березня 2025, 08:24

Москва відверто послала США: чи зрозуміє Трамп сигнал?

14 березня 2025, 08:24
Читайте также на русском языке
Російська сторона та їх очільник прямим текстом послали американців з їх такою вистражданою пропозицією безумовного припинення вогню
Російська сторона та їх очільник прямим текстом послали американців з їх такою вистражданою пропозицією безумовного припинення вогню
ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

При цьому Україна максимально пішла на зустріч американським партнерам.

Послали росіяни, правда, в своєму стилі, на своєму кремлівсько-гебістському жаргоні. Сподіваюся, американські переговорники й Президент США Дональд Трамп правильно прочитають всі сигнали та зроблять висновки й застосують нарешті до російських агресорів й окупантів батіг, а не пряники!

Негайно потрібен ПРИМУС АГРЕСОРА до МИРУ, а не гра за нав'язаними ним правилами!

Росія США війна припинення вогню
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На узбережжі Одещини виявили морську міну
14 березня 2025, 08:49
Росіяни обстріляли дві громади Миколаївщини: в ОВА розповіли про наслідки
14 березня 2025, 08:32
Штрафи за порушення військового обліку можна оплатити в Резерв+ зі знижкою в 50%: інструкція
14 березня 2025, 08:20
Окупанти атакували Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа
14 березня 2025, 08:10
Росіяни вночі вдарили по лікарні на Харківщині: виникла пожежа
14 березня 2025, 08:01
Російська армія вбила мешканця Херсонщини, поранені 9 цивільних
14 березня 2025, 07:50
У Чорному та Азовському морях немає російських бойових кораблів
14 березня 2025, 07:26
Росіяни понад 500 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура
14 березня 2025, 07:25
РФ втратила за добу понад 1400 солдат і 46 артсистем, – Генштаб
14 березня 2025, 07:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Валерій Чалий
Андрій Длігач
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »