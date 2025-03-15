15:55  14 березня
У Києві судитимуть чоловіка, який запросив додому двох неповнолітніх хлопців та зґвалтував
12:56  14 березня
Убивав українців: Фінляндія засудила до довічного ув'язнення росіянина
13:42  14 березня
У КМІС розповіли, чи готові українці поступитися деякими територіями
UA | RU
UA | RU
15 березня 2025, 14:25

Питання окупованих РФ українських територій будуть піднімати на переговорах - Дуда

15 березня 2025, 14:25
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Президент Польщі зазначив, що він не розуміє, як саме американці будуть схиляти РФ до переговорів. При цьому Дуда додав, що не можна забувати про інтереси України

Про це повідомляє BBC, передає RegioNews.

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що Польща та Європа підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. За його словами, питання тимчасово окупованих РФ українських територій буде обговорюватися під час перемовин.

Анджей Дуда зазначив, що він не знає, як саме США збираються схиляти Москву до переговорів. При цьому він нагадав, що в України теж є свої інтереси.

"І категорично не можна підходити до цього так, що є тільки інтереси Росії. Я переконаний, що президент Дональд Трамп це прекрасно розуміє", - зазначив польський лідер.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер зазначив, що не можна дозволяти російському диктатору Путіну "грати" з можливістю перемир'я в Україні. Він також заявив, що ігнорування Путіним пропозиції про припинення вогню в Україні демонструє, що очільник Кремля не налаштований на мир. За словами Стармера, потрібно посилювати економічний тиск на РФ.

Анджей Дуда Польща РФ Україна США перемовини
РФ хоче "вдарити" по Сумщині - Зеленський
15 березня 2025, 13:45
Трамп назвав жартом заяву про завершення війни в Україні за 24 години
14 березня 2025, 21:36
Зеленський зробив заяву щодо Курської операції ЗСУ
14 березня 2025, 19:59
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Звання народного артиста пенсію не збільшує: Павло Зібров чесно розказав, скільки отримує від держави
15 березня 2025, 18:00
Скільки українців не хоче виборів під час війни - опитування
15 березня 2025, 17:35
ДТП на Київщині: іномарка врізалась в ЗАЗ, є постраждалий
15 березня 2025, 17:15
Ображала і била: у Києві судили жінку за домашнє насильство над чоловіком
15 березня 2025, 16:45
Дуже хоче миру: видання Times висміяло Путіна, показавши карикатуру з диктатором у кривавій ванні
15 березня 2025, 16:00
Хотів до Румунії, але заблукав: на Закарпатті врятували "горе-втікача"
15 березня 2025, 15:35
На Харківщині росіяни двічі атакували рятувальників
15 березня 2025, 14:50
РФ хоче "вдарити" по Сумщині - Зеленський
15 березня 2025, 13:45
Росіяни атакували Одещину дронами: є постраждалі
15 березня 2025, 13:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Валерій Чалий
Андрій Длігач
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »