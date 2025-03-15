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Президент Польщі зазначив, що він не розуміє, як саме американці будуть схиляти РФ до переговорів. При цьому Дуда додав, що не можна забувати про інтереси України

Про це повідомляє BBC, передає RegioNews.

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що Польща та Європа підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. За його словами, питання тимчасово окупованих РФ українських територій буде обговорюватися під час перемовин.

Анджей Дуда зазначив, що він не знає, як саме США збираються схиляти Москву до переговорів. При цьому він нагадав, що в України теж є свої інтереси.

"І категорично не можна підходити до цього так, що є тільки інтереси Росії. Я переконаний, що президент Дональд Трамп це прекрасно розуміє", - зазначив польський лідер.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер зазначив, що не можна дозволяти російському диктатору Путіну "грати" з можливістю перемир'я в Україні. Він також заявив, що ігнорування Путіним пропозиції про припинення вогню в Україні демонструє, що очільник Кремля не налаштований на мир. За словами Стармера, потрібно посилювати економічний тиск на РФ.