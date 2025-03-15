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15 марта 2025, 14:25

Вопросы оккупированных РФ украинских территорий будут поднимать на переговорах - Дуда

15 марта 2025, 14:25
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Фото: YouTube
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Президент Польши отметил, что он не понимает, как именно американцы будут склонять РФ к переговорам. При этом Дуда добавил, что нельзя забывать об интересах Украины

Об этом сообщает BBC, передает RegioNews.

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Польша и Европа поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. По его словам, вопросы временно оккупированных РФ украинских территорий будут обсуждаться во время переговоров.

Анджей Дуда отметил, что он не знает, как именно США собираются склонять Москву к переговорам. При этом он напомнил, что у Украины тоже есть свои интересы.

"И категорически нельзя подходить к этому так, что есть только интересы России. Я убежден, что президент Дональд Трамп это прекрасно понимает", – отметил польский лидер.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что нельзя разрешать российскому диктатору Путину "играть" с возможностью перемирия в Украине. Он также заявил, что игнорирование Путиным предложения о прекращении огня в Украине демонстрирует, что глава Кремля не настроен на мир. По словам Стармера, следует усиливать экономическое давление на РФ.

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