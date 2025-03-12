12:09  12 марта
В Киеве мужчина перерезал себе горло бензопилой
12:57  12 марта
Россияне убили в Украине минимум 601 ребенка
09:10  12 марта
Спасатели показали последствия ракетной атаки на Кривой Рог
UA | RU
UA | RU
12 марта 2025, 21:45

Лучшие условия: Путин может затягивать прекращение огня в Украине - СМИ

12 марта 2025, 21:45
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

По данным СМИ, Путин все же, скорее всего, согласится на перемирие. Однако диктатор настроен затягивать процесс

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg , передает RegioNews.

Российский диктатор Путин может попытаться затянуть сроки согласования любого прекращения огня в Украине. По данным издания, глава Кремля хочет убедиться в том, что для РФ "будут обеспечены лучшие условия".

В то же время источники журналистов подчеркнули, что Путин, скорее всего, согласится на возможные условия перемирия с Украиной. Но он хочет убедиться, что его собственные условия включены в заранее переговоры.

Известно, что российские официальные лица пока не обсуждали с американцами конкретное соглашение, которое США и Украина согласовали в Джидде. В Кремле это считают "неприемлемым".

Следует напомнить, что США и Украина договорились о прекращении огня на 30 дней. Однако теперь также будет важен ответ РФ.

При этом важно напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что наше государство не будет признавать оккупированные территории российскими. По его словам, это "самая главная красная линия". Также он подчеркивал, что и президент США Дональд Трамп и Европа сотрудничали вместе, чтобы заставить РФ прекратить войну.

Путин РФ переговоры
"Это самая главная красная линия": Зеленский прокомментировал переговоры с США
12 марта 2025, 18:29
Трамп решил восстановить помощь Украине и это вступает в силу немедленно – Волц
11 марта 2025, 22:07
Возобновление помощи США и прекращение огня: результаты встречи Украины и США в Саудовской Аравии
11 марта 2025, 20:13
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
"Мы можем добиться прекращения огня": Трамп стал угрожать России
12 марта 2025, 22:50
Сколько украинцев вернется из-за границы - в правительстве назвали цифру
12 марта 2025, 22:25
В Киеве водитель избил инспекторку по парковке
12 марта 2025, 21:15
В Запорожье мужчина угрожал жене гранатой
12 марта 2025, 20:50
В Ровенской области мужчина напал на прохожего с ножом прямо на вокзале
12 марта 2025, 20:25
В Укргидрометцентре предупредили о погоде на четверг, 13 марта
12 марта 2025, 19:46
Журналисты нашли эксдепутата КМР Комарницкого: где скрывался от следствия "смотрящий за Киевом"
12 марта 2025, 19:11
В Украине полиция начала массовые обыски у моделей OnlyFans
12 марта 2025, 18:58
На Закарпатье таможенники за 8000 долларов планировали переправить мужчину в Венгрию
12 марта 2025, 18:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »