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По данным СМИ, Путин все же, скорее всего, согласится на перемирие. Однако диктатор настроен затягивать процесс

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg , передает RegioNews.

Российский диктатор Путин может попытаться затянуть сроки согласования любого прекращения огня в Украине. По данным издания, глава Кремля хочет убедиться в том, что для РФ "будут обеспечены лучшие условия".

В то же время источники журналистов подчеркнули, что Путин, скорее всего, согласится на возможные условия перемирия с Украиной. Но он хочет убедиться, что его собственные условия включены в заранее переговоры.

Известно, что российские официальные лица пока не обсуждали с американцами конкретное соглашение, которое США и Украина согласовали в Джидде. В Кремле это считают "неприемлемым".

Следует напомнить, что США и Украина договорились о прекращении огня на 30 дней. Однако теперь также будет важен ответ РФ.

При этом важно напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что наше государство не будет признавать оккупированные территории российскими. По его словам, это "самая главная красная линия". Также он подчеркивал, что и президент США Дональд Трамп и Европа сотрудничали вместе, чтобы заставить РФ прекратить войну.