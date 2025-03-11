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У пресі зазначають, що попри переговори щодо миру, диктатор Путін не збирається

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представників служби безпеки США, передає RegioNews.

У виданні зазначають, що російський диктатор Путін не збирається йти на компроміси щодо українських територій, які РФ окупувала. Також це стосується питання введення миротворців та нейтралітету України. Така позиція, підкреслили журналісти, "ускладнює шлях президента Трампа до встановлення миру".

"Путін висунув навмисно "максималістські" вимоги напередодні переговорів про припинення війни, які, як він знає, ймовірно будуть неприйнятними для українців та інших європейців. Російський лідер готовий продовжувати боротьбу, якщо він не досягне своїх цілей", - пишуть у виданні.

Це підкреслює те, що Путін може бути не дуже серйозно налаштований щодо мирний переговорів. Адже такі "вимоги" диктатора суперечать заявам президента США про те, що Путін нібито хоче миру.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп навіть заявляв про наміри запровадити проти РФ жорсткі санкції, оскільки росіяни продовжують атакувати Україну. За словами Трампа, ці санкції будуть до тих пір, доки не буде досягнуто припинення вогню, і доки не буде остаточної угоди про мирне врегулювання.