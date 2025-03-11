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В прессе отмечают, что, несмотря на переговоры по миру, диктатор Путин не собирается.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей службы безопасности США, передает RegioNews.

В издании отмечают, что российский диктатор Путин не собирается идти на компромиссы по украинским территориям, которые РФ оккупировала. Также это касается введения миротворцев и нейтралитета Украины. Такая позиция, подчеркнули журналисты, "усложняет путь президента Трампа к установлению мира".

"Путин выдвинул намеренно "максималистские" требования накануне переговоров о прекращении войны, которые, как он знает, вероятно, будут неприемлемы для украинцев и других европейцев. Российский лидер готов продолжать борьбу, если он не достигнет своих целей", - пишут в издании.

Это подчеркивает то, что Путин может быть не очень серьезно настроен по мирным переговорам. Ведь такие "требования" диктатора противоречат заявлениям президента США о том, что Путин якобы желает мира.

Напомним, что ранее Дональд Трамп даже заявлял о намерениях ввести против РФ жесткие санкции, поскольку россияне продолжают атаковать Украину. По словам Трампа, эти санкции будут до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и пока не будет окончательного соглашения о мирном урегулировании.