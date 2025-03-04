Стало известно, о чем Трамп будет говорить в обращении к Конгрессу

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Во вторник, 4 марта, Трамп выступит с речью на первой по возвращении в Белый дом совместной сессии Конгресса. "Восстановление американской мечты" – это тема предстоящего выступления президента США

Об этом пишет Fox News Digital, сообщает RegioNews.

Представители Белого дома сообщили, что речь под названием "Восстановление американской мечты" будет включать четыре основные темы:

достижение Трампа во время второго срока на этот момент в стране и за рубежом;

что администрация Трампа сделала для экономики;

президент снова призовет Конгресс принять дополнительное финансирование безопасности границ;

планы президента по миру во всем мире.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, президент Трамп достиг за один месяц больше, чем любой президент за четыре года.

"В своем совместном обращении к Конгрессу президент Трамп отпразднует свой чрезвычайно успешный первый месяц пребывания в должности, очертив свое смелое, амбициозное и здоровое видение будущего", – заявила Ливитт.

Отмечается, что президент должен выступить перед всеми членами Конгресса во вторник в 21.00 по восточному времени.

Напомним, накануне Трамп анонсировал важное решение, о котором он объявит во вторник, 4 марта.

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