Кабмін схвалив угоду про надра з США: буде створено Фонд відбудови, які вимоги
Представники українського уряду ухвалили рішення, які потрібні для підписання угоди України та США про надра. Стало відомо, що саме передбачено цією угодою
Про це стало відомо з засідання Кабінету міністрів України 26 лютого, передає RegioNews.
Представники українського уряду ухвалили рішення, які потрібні для підписання угоди США та України про створення інвестиційного фонду відбудови. Зокрема, йдеться про природно-ресурсні активи України.
Що саме передбачає угода:
- Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох країн;
- українські надра та ресурси залишаються українськими - США або інші країни не матимуть права власності;
- Україна вноситиме до створеного Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів;
- США буде робити грошові внески, або надавати інші активи, які потрібні для відбудови України;
- гроші фонду будуть спрямовуватися виключно для відбудови України;
- враховані зобов'язання України в межах євроінтеграційного процесу (жодних протиріч ця угода та шлях України до ЄС не матимуть).
Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з'являлась інформація про те, що РФ теж запропонувала США угоду про рідкісноземельні компалини. Проте є цинічний нюанс: росіяни пропонують американцям копалини з тимчасово окупованих територій України. Зокрема, йдеться про Донецьку та Запорізьку області.