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Представники українського уряду ухвалили рішення, які потрібні для підписання угоди України та США про надра. Стало відомо, що саме передбачено цією угодою

Про це стало відомо з засідання Кабінету міністрів України 26 лютого, передає RegioNews.

Представники українського уряду ухвалили рішення, які потрібні для підписання угоди США та України про створення інвестиційного фонду відбудови. Зокрема, йдеться про природно-ресурсні активи України.

Що саме передбачає угода:

Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох країн;

українські надра та ресурси залишаються українськими - США або інші країни не матимуть права власності;

Україна вноситиме до створеного Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів;

США буде робити грошові внески, або надавати інші активи, які потрібні для відбудови України;

гроші фонду будуть спрямовуватися виключно для відбудови України;

враховані зобов'язання України в межах євроінтеграційного процесу (жодних протиріч ця угода та шлях України до ЄС не матимуть).

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з'являлась інформація про те, що РФ теж запропонувала США угоду про рідкісноземельні компалини. Проте є цинічний нюанс: росіяни пропонують американцям копалини з тимчасово окупованих територій України. Зокрема, йдеться про Донецьку та Запорізьку області.