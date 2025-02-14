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Глава Пентагона убежден, что диктатор Путин объявит "победу" над Украиной. Он подчеркнул, что стоит этого ждать, каким бы ни был результат

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время брифинга, передает RegioNews.

По словам главы Министерства обороны США, российский диктатор Путин собирается объявить о "победе" несмотря на реальное положение дел. По мнению Гегсета, стоит ожидать этого, независимо от того, каким будет результат.

"К счастью, храбрость украинцев и союзников, стоявших рядом с ними, особенно в начале войны, сдерживала и победила Путина от достижения того, чего он хотел, а это была вся Украина", - подчеркнул министр обороны США.

Он также добавил, что на переговорах между президентом Украины и российским диктатором присутствует президент США Дональд Трамп.

Следует подчеркнуть, что после встречи с Владимиром Зеленским в Мюнхене вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Украина и РФ должны начать между собой контакты в переговорах. Он также подчеркнул, что США хотят достичь досрочного мира, а не "временного затишья перед новой войной в Европе".