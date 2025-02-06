Корупція у Київській міськраді: НАБУ і САП проводять масштабну операцію
НАБУ і САП проводять масштабну операцію "Чисте місто". Мета - викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді
Про це повідомила пресслужба бюро, передає RegioNews.
Тривають першочергові слідчі дії.
У бюро пообіцяли повідомити деталі операції згодом.
Нагадаємо, раніше столичний мер Віталій Кличко заявив про шалений тиск правоохоронців на міську владу.
Раніше ми повідомляли, що Кличко звернувся до Президента України, в якому розкритикував очільника КМВА Ткаченка.
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