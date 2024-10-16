"Слуга народу" Федієнко подав до суду на Безуглу — подробиці позову

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Народний депутат Олександр Федієнко подав у суд на свою колегу Мар’яну Безуглу після того, як вона звинуватила його в корупції та лобізмі

Про це йдеться в його дописі у Facebook, передає RegioNews.

Депутат написав, що слова Безуглої — це "наклеп" не тільки на нього, а й на фракцію "Слуга Народу", комітет з питань нацбезпеки й оборони та військових, "які бувають на засіданнях та знають мене особисто".

Напередодні Безугла заявила, що Федієнко "замішаний у низці лобістських і корупційних схем, пов'язаних із питаннями кіберпростору та зв'язку". Він нібито використовує свій підкомітет "як інструмент адміністративного впливу для просування власних інтересів".

Крім того, депутатка зазначила, що помічником Федієнка є Олександр "Тихоход" Дмітрієв, який нібито погрожував бійцям підрозділу "Асгард" і щодо якого почали службове розслідування.

Депутат назвав звинувачення Безуглої "черговим публічним флудом" і заявив, що "буде першим", хто подасть на неї в суд щодо захисту честі, гідності та репутації.

Безугла у відповідь на слова колеги написала: "Суд так суд".

Нагадаємо, 19 вересня народну депутатку Мар'яну Безуглу звільнили з посади заступниці голови парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони.