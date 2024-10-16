Зеленський презентує у Раді План перемоги України: пряма трансляція

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Сьогодні, 16 жовтня, Президент Володимир Зеленський публічно презентує у Верховній Раді План перемоги України

Онлайн-трансляція заходу доступна нижче:

Нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив основні пункти виступу Президента:

Перший пункт – це запрошення в НАТО зараз.

Запрошення зараз із членством потім не потребує від партнерів нічого, окрім рішучості.

Другий пункт – оборона.

Повернути війну на територію рф, щоб росіяни почали розуміти, що таке війна і розвертати ненависть в сторону кремля.

Важливо проводити спільни захисні операції із нашими європейськими сусідами для збиття дронів в нашому небі.

Необхідне зняття обмежень партнерами на застосування західних ракет по військовим обʼєктам на російській території.

Третій пункт – стримування (неядерне). Під нього є таємний додаток, який отримали наші партнери.

Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України в майбутньому.

Тут також йде мова про спільне виробництво зброї, в тому числі фінансування заходом виробництва зброї в Україні

Четвертий пункт – в Україні зосереджені цінні ресурси, уран, титан, літій.

Він може посилити Україну і наших союзників. Це наша можливість економічного зростання українців і Євросоюзу. Це можливість партнерам працювати з Україною.

Україна пропонує підписати спец угоду про спільний захист і інвестування в видобуток і використання щодо цих ресурсів. Угоди з ЄС і США.

Пʼятий пункт – розрахований на післявоєнний час.

Україна матиме великий і досвідчений військовий контингент, воїни які володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього Альянсу і посилення безпеки всієї Європи.

Нагадаємо, нещодавно українські розвідки отримали інформацію, що на осінь–зиму росіяни планують включити у війну Північну Корею.