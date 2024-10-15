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15 жовтня 2024, 22:34

ВАКС почав розгляд справи нардепки Марченко, яка викидала гроші через паркан

15 жовтня 2024, 22:34
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фото: instagram.com/mila_march_ko
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) почав розглядати справу нардепки від "Слуги народу" із Тернопільщини Людмили Марченко

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Зокрема, як стверджують в ЦПК, судді дослідили відео, зняте прихованою камерою в офісі Україно-турецького благодійного фонду у Тернополі. Депутатка є засновницею цього фонду, саме через нього організували переправлення чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.

У Центрі зазначають, що на відео видно, як помічниця депутатки Анастасія Колесник надає консультації щодо документів, які необхідно надати для виїзду за кордон. На одному з відео вона говорить, що "ситуація на кордоні змінилася, тому ціна становить 6−6,5 тисяч доларів". Також помічниця нардепки заявляє, що людина "вноситься в базу, як волонтер, і може не повертатися".

Прокуратура зазначає, що ціна послуг була різною й залежала від того, через кого "людина зверталася у фонд". Деякі люди говорили, що вони "від Людмили". У прокуратурі переконані, що йдеться саме про Марченко.

Нагадаємо, раніше НАБУ оприлюднило відео, на якому звинувачена у хабарництві народна депутатка від "Слуги народу" Людмила Марченко нібито намагалася заховати гроші у власному будинку.

Марченко раніше пояснювала, що викинула гроші за паркан, бо перебувала у шоковому стані і не дуже усвідомлювала, що відбувається. Мовляв, мала деякі проблеми зі здоров'ям та приймала ліки. Тому це також нібито могло вплинути на поведінку в умовах стресу.

ВАКС Слуга народа корупція Тернопільська область
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