ВАКС почав розгляд справи нардепки Марченко, яка викидала гроші через паркан
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) почав розглядати справу нардепки від "Слуги народу" із Тернопільщини Людмили Марченко
Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.
Зокрема, як стверджують в ЦПК, судді дослідили відео, зняте прихованою камерою в офісі Україно-турецького благодійного фонду у Тернополі. Депутатка є засновницею цього фонду, саме через нього організували переправлення чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.
У Центрі зазначають, що на відео видно, як помічниця депутатки Анастасія Колесник надає консультації щодо документів, які необхідно надати для виїзду за кордон. На одному з відео вона говорить, що "ситуація на кордоні змінилася, тому ціна становить 6−6,5 тисяч доларів". Також помічниця нардепки заявляє, що людина "вноситься в базу, як волонтер, і може не повертатися".
Прокуратура зазначає, що ціна послуг була різною й залежала від того, через кого "людина зверталася у фонд". Деякі люди говорили, що вони "від Людмили". У прокуратурі переконані, що йдеться саме про Марченко.
Нагадаємо, раніше НАБУ оприлюднило відео, на якому звинувачена у хабарництві народна депутатка від "Слуги народу" Людмила Марченко нібито намагалася заховати гроші у власному будинку.
Марченко раніше пояснювала, що викинула гроші за паркан, бо перебувала у шоковому стані і не дуже усвідомлювала, що відбувається. Мовляв, мала деякі проблеми зі здоров'ям та приймала ліки. Тому це також нібито могло вплинути на поведінку в умовах стресу.