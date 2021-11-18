Поліция затримала громадян України та США, які планували замах на міністра агрополітики Лещенка

Фото: facebook.com/RM.Leshchenko

Громадянка України та громадянин США планували замах на міністра агрополітики Романа Лещенко у зв'язку із його діяльністю в 2018 році, до того, як він прийшов на державну службу

Про це на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає RegioNews із посиланням на lb.ua.

Злочин складався з двох замовлень – на вбивство і на нанесення тілесних ушкоджень з ймовірністю вбивства. Спершу правоохоронці перехопили інформацію про те, що жінка шукає замовного вбивцю на громадянина України.

"Замовниця була виведена на іншу особу, яка, за оперативним задумом, виконувала роль кіллера. Все спілкування між замовницею і кіллером документувалось", – зазначив він.

Потім зʼясувалося, що є ще основний замовник – американець. Він хотів "прибрати" свого опонента (не міністра).

"Він замовив вбивство громадянина, який був колектором, йому було призначено вибивати борги цього партнера, громадянина США, з яким він співпрацював. За вибивання боргів було взято 150 000 доларів, які він не повернув громадянину США, внаслідок чого він прийняв рішення його вбити", – повідомив Монастирський.

Правоохоронці сфальшували вбивство цього колектора і надіслали фото замовникам. Після цього злочинці зразу ж замовили наступне вбивство – українського міністра.

"Ця справа була повʼязана з його діяльністю в 2018 році, до заняття державної посади. Вчора ввечері відбулась зустріч замовників і "кілера" в ресторані, обговорили повністю оперативну ситуацію цього замовлення. Був наданий завдаток – 20 000 доларів. Громадянин США мав виїхати з України, а злочин мав бути вчинений вже після того, як він опиниться на териорії США", – пояснив Монастирський.

Громадянина США затримали, і тільки після цього оповістили про підготовку злочину самому Лещенку.

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