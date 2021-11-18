Полиция задержала граждан Украины и США, которые планировали покушение на министра агрополитики Лещенко

Фото: facebook.com/RM.Leshchenko

Гражданка Украины и гражданин США планировали покушение на министра агрополитики Романа Лещенко в связи с его деятельностью в 2018 году, до того, как он пришел на государственную службу

Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает RegioNews со ссылкой на lb.ua.

Преступление состояло из двух заказов на убийство и нанесение телесных повреждений с вероятностью убийства. Сначала правоохранители перехватили информацию о том, что женщина ищет заказного убийцу на гражданина Украины.

"Заказчица была выведена на другое лицо, которое, по оперативному замыслу, выполняло роль киллера. Все общение между заказчицей и киллером документировалось", – отметил он.

Потом выяснилось, что есть еще основной заказчик – американец. Он хотел "убрать" своего оппонента (не министра).

"Он заказал убийство гражданина, который был коллектором, ему было назначено выбивать долги этого партнера, гражданина США, с которым он сотрудничал. За выбивание долгов было взято 150 000 долларов, которые он не вернул гражданину США, в результате чего он принял решение его убить", – сообщил Монастырский.

Правоохранители сфальсифицировали убийство этого коллектора и прислали фото заказчикам. После этого преступники сразу же заказали следующее убийство украинского министра.

"Это дело было связано с его деятельностью в 2018 году, до занятия государственной должности. Вчера вечером состоялась встреча заказчиков и" киллера " в ресторане, обсудили полностью оперативную ситуацию этого заказа. Был предоставлен задаток – 20 000 долларов. Гражданин США должен был уехать из Украины, а преступление должно было быть совершено уже после того, как он окажется на территории США", – пояснил Монастырский.

Гражданина США задержали, и только после этого оповестили о подготовке преступления самому Лещенко.

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