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16 листопада 2021, 11:16

До нардепа Іллі Ківи прийшли з обшуком: перші подробиці від Офісу генпрокурора

16 листопада 2021, 11:16
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Фото: iз відкритих джерел
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В Офісі генерального прокурора повідомили, в рамках якої справи проводять обшук у народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Ківи

Про це пише RegioNews з посиланням на "УНІАН".

Обшук проводять в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

Зазначимо, сьогодні вранці, 16 листопада, правоохоронці прийшли з обшуком до народного депутата від ОПЗЖ Іллі Ківі. За словами політика, обшук проходять в будинку, де живе його дитина зі своєю матір'ю.

Нардеп вважає, що його переслідують за політичну позицію.

Раніше ми писали, що скандально відомий нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа підтвердив, що його затримали на Столичному шосе в Києві. Нардеп розповів, що його машину зупинили патрульні "за порушення, якого не було, щоб заробити грошей".

Офіс генпрокурора обшуки обшук Ілля Ківа

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