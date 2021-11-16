К нардепу Илье Киве пришли с обыском: первые подробности от Офиса генпрокурора

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В Офисе генерального прокурора сообщили, в рамках какого дела проводят обыск у народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "УНИАН".

Обыск проводят в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием.

Отметим, сегодня утром, 16 ноября, правоохранители пришли с обыском к народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве. По словам политика, обыск проходят в доме, где живет его ребенок со своей матерью.

Нардеп считает, что его преследуют за политическую позицию.

Ранее мы писали, что скандально известный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива подтвердил, что его задержали на Столичном шоссе в Киеве. Нардеп рассказал, что его машину остановили патрульные "за нарушение, которого не было, чтобы заработать денег".