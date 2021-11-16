"Чтобы легче было дышать": Зеленский пообещал вакцинированным украинцам по тысяче гривен

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Гражданам, которые сделали две прививки от коронавируса, будут платить по тысяче гривен через приложение "Дiя"

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в новом видеообращении, передает RegioNews.

По его словам, это будут делать для того, чтобы "было легче дышать гражданам и бизнесу".

"Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривень. Быстро и удобно, то есть через приложение "Дiя". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа и железнодорожные перевозки", - рассказал он.

По словам Зеленского, подобная программа стартует 19 декабря, до конца года и в начале 2022-го на нее выделят в общей сложности 6 миллиардов гривень. Она будет действовать не один месяц, деньги смогут получить даже те, у кого нет приложения "Дiя".