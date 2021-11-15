Запад видит большую угрозу вторжения РФ в Украину этой зимой – Financial Times

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Об этом в редакционной статье пишет Financial Times, передает RegioNews.

Издание ссылается на заместителя главы Минобороны Анну Маляр, по словам которой, выводы западных разведок основаны не только на сведениях о наращивании войск РФ на границе, но и возможной дополнительной информации о намерениях Владимира Путина.

Маляр считает, что интерпретации разведданных Запада требуют дальнейшего обсуждения. При этом она обращает внимание, что на Западе "подчеркивают высокую вероятность дестабилизации ситуации в Украине этой зимой" и что информация военной разведки Украины "совпадает" с информацией стран-партнеров.

Также в Financial Times отмечают, что по оценкам начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, Россия развернула на севере, востоке и юге вблизи границы и на захваченных территориях до 114 000 военнослужащих, в том числе около 92 000 солдат сухопутных войск.

По его словам, армия РФ "демонстративно оставила танки, боевые машины и реактивные системы у нашей границы" после крупномасштабных совместных военных учений с Беларусью в сентябре. Буданов также говорит, что это можно рассматривать либо как подготовку к масштабному вторжению, либо попытку психологического давления.

"Вашингтон еще должен сформировать мнение о намерениях Путина по наращиванию войск, основанное на различных оценках. Но США опасаются, что последние маневры серьезнее, чем аналогичные весной, когда Москва сосредоточила Аналогичные силы на границе", – ссылается издание на информированные источники.

При этом анонимный европейский чиновник заявил FT, что даже если Россия не предпримет новое вторжение, постоянное давление со стороны России максимально усложняет развитие и укрепление Украины как страны".

Как сообщалось, Великобритания готова перебросить до 600 военных в Украину на фоне опасений из-за того, что РФ может устроить военное вторжение. Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств Британии сообщили, что президент России представляет явную и реальную опасность для Украины и запада.