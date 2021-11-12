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12 листопада 2021, 09:43

Ситуація на Донбасі: за добу окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню, поранений військовий

12 листопада 2021, 09:43
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Фото: iз відкритих джерел
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За минулу добу, 11 листопада, з боку ворожих військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілів поранений військовий

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Біля Мар'їнки ворог відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Новозванівки була застосована артилерія калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм і великокаліберні кулемети.

У районі населеного пункту Зайцеве противник здійснив два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Біля Троїцького ворожі війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а недалеко від населених пунктів Гнутове і Луганське обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Широкиного обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів також у бік Кримського.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Він знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я-задовільний.

Як повідомлялося, на Донбасі за добу, 10 листопада, з боку ворожих військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Донбас ООС війна окупанти

Ситуація на Донбасі: за добу окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню
11 листопада 2021, 09:45
За добу окупанти двічі порушили режим припинення вогню
10 листопада 2021, 09:31
На Донбасі зафіксували два порушення, втрат серед наших військових немає
09 листопада 2021, 17:20
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