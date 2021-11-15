Корнієнко пропонуватиме Шуляк на посаду голови партії - офіційна заява "Слуги народу"

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У "Слузі народу" офіційно заявили, що Олександр Корнієнко, який склав повноваження голови партії, пропонуватиме Олену Шуляк на цю посаду

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт партія.

"Одна з найактивніших членів нашої команди. Без перебільшення, Олена-боєць, відданий справі нашого президента, його курсу на побудову сучасної України. Вона-досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися прийняття низки важливих реформ та ініціатив", – заявив Корнієнко.

У партії нагадали, що Шуляк є заступником голови депутатської фракції партії, заступником Голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

Відзначається, що Корнієнко залишиться членом партії і "братиме активну участь в її житті".

Раніше ми писали, що новим лідером партії "Слуга народу" може стати народний депутат Олена Шуляк.