Корнієнко пропонуватиме Шуляк на посаду голови партії - офіційна заява "Слуги народу"
У "Слузі народу" офіційно заявили, що Олександр Корнієнко, який склав повноваження голови партії, пропонуватиме Олену Шуляк на цю посаду
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт партія.
"Одна з найактивніших членів нашої команди. Без перебільшення, Олена-боєць, відданий справі нашого президента, його курсу на побудову сучасної України. Вона-досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися прийняття низки важливих реформ та ініціатив", – заявив Корнієнко.
У партії нагадали, що Шуляк є заступником голови депутатської фракції партії, заступником Голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.
Відзначається, що Корнієнко залишиться членом партії і "братиме активну участь в її житті".
Раніше ми писали, що новим лідером партії "Слуга народу" може стати народний депутат Олена Шуляк.