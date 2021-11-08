У "Слузі народу" розповіли, хто може стати новим керівником партії

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Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм народного депутата від фракції монобільшості Олександра Качури.

Депутат нагадав, що 8 листопада перший віце-спікер Олександр Корнієнко написав заяву про складання з собі повноважень лідера партії.

"На найближчому з'їзді партії, оберуть нового ( у) главу партії. Особисто я буду рекомендувати на цю позицію Олену Шуляк, яка, на мій погляд, має необхідний управлінський досвід для цієї роботи. Щось мені підказує, що таке рішення з'їзд партії підтримає і саме Олена Шуляк стане новою головою партії!" ,- підкреслив Качура.

Нагадаємо, що 8 листопада Корнієнко подав у відставку з посади лідера партії "Слуга народу"

"Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Це пов'язано з його бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віце-спікера", - написала прес-секретар фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.