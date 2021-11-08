Корнієнко подав у відставку з посади лідера партії "Слуга народу"
Перший віцеспікер Олександр Корнієко вирішив скласти повноваження лідера партії "Слуга народу"
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм речниці фракції монобільшості Юлії Палійчук.
"Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга Народу". Це пов‘язано з його бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віцеспікера", - написала Палійчук.
За її словами у листопаді відбудеться з‘їзд партії, на якому буде визначено, хто стане новим керівником партії.
Нагадаємо, що 19 жовтня Верховна Рада обрала Олександра Корнієнка першим віцеспікером. Водночас після результивного голосування, він наголошував, що не планує залишати керівництво партії "Слуга народу".
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