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Корниенко будет предлагать Шуляк на должность главы партии - официальное заявление "Слуги народа"
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15 ноября 2021, 11:14

Корниенко будет предлагать Шуляк на должность главы партии - официальное заявление "Слуги народа"

15 ноября 2021, 11:14
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Фото: из открытых источников
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В "Слуге народа" официально заявили, что Александр Корниенко, сложивший полномочия председателя партии, будет предлагать Елену Шуляк на эту должность

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт партии.

"Одна из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена - боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она – опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив", – заявил Корниенко.

В партии напомнили, что Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции партии, заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также председателем Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.

Отмечается, что Корниенко останется членом партии и "будет принимать активное участие в ее жизни".

Ранее мы писали, что новым лидером партии "Слуга народа" может стать народный депутат Елена Шуляк.

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