У "Слуг народу" стверджують, що не відбиратимуть мандат у членів своєї фракції, які об'єдналися з Разумковим

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Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що тих, хто вступив у міжфракційне об'єднання "Розумна політика", не виключатимуть із однойменної фракції

Про це він сказав Українським новинам, передає RegioNews.

Так, я не думаю. Ніхто це серйозно не сприймає, як якусь серйозну історію, — сказав Качура.

За його словами, у "Слузі народу" не було взагалі якоїсь серйозної реакції на цю подію.

Качура вважає, що просто створили чергове об'єднання, яких у Раді вже кілька сотень, а такі об’єднання не мають повноважень як депутатські групи.

Перебування депутата у фракції, за його словами, насамперед залежить від голосувань та підтримки президентських ініціатив.

Як повідомлялося, Разумков подав документи про створення міжфракційного об'єднання, став відомий перелік членів.