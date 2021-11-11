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11 листопада 2021, 14:22

Без Держкіно – не мій концепт: міністр Ткаченко подав у відставку

11 листопада 2021, 14:22
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Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua
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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодженням з МКІПом. Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності", - пояснив своє рішення Ткаченко.

Він додав, що таке рішення Кабміну непоодиноке. "Згідно управлінської реформи, на початку року Урядом було прийнято рішення про створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини. Після цього через кілька місяців міністерство отримало листа від Прем’єра щодо відкликання нашого подання на створення цих інституцій. Наповнення операційним функціоналом Держмистецтв також блокувалось", - навів приклад Ткаченко.

Як повідомлялося, у листопаді свої посади втратили відразу п'ять міністрів Кабміну Дениса Шмигаля.

Мінкульт Олександр Ткаченко відставка Держкіно

 
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